Во вторник стартует первый пересмотр программы Украины с МВФ

фото из telegram премьер-министра шмыгаля

Во вторник, 22 мая, начинает свою работу миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру четырехлетней программы с Украиной на сумму 15,6 млрд долл.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Миссия начнет работу в Вене. Речь идет об утвержденной в марте программе расширенного финансирования, в рамках которого Украина в течение 4 лет получит от фонда 15,5 млрд долл. Первый транш в размере 2,7 млрд долл поступил в начале апреля.

Кроме того, в разговоре с директором европейского департамента МВФ Альфредом Каммером украинский премьер обсудил помощь Фонда в евроинтеграции Украины и в послевоенном восстановлении.

Шмыгаль напомнил, что продолжается работа над созданием Международного компенсационного механизма, чтобы конфискованные российские активы направить на восстановление Украины.

"Рассчитываем на поддержку МВФ в этом направлении, а также на дальнейшее содействие в консолидации финансовой поддержки от партнеров со всего мира", - добавил Шмыгаль.

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Напоминаем:

Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиардов долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны. Всего в этом году Украина может получить от МВФ три транша на общую сумму 3,3 млрд СПЗ (4,5 млрд долл. США).

Впоследствии Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 млрд долл.