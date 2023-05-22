Дело "ВиЭйБи Банка" Бахматюка: в суд передали материалы о завладении 1,2 миллиарда

Специализированная антикоррупционная прокуратура по материалам расследования НАБУ направила в суд дело о незаконном завладении 1,2 миллиарда гривень стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банка" (VAB Банка).

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Прокуратура обвиняет в завладении средствами 15 человек. Среди них бывший первый заместитель главы НБУ, экс-председатель правления "ВиЭйБи Банка" и его экс-заместитель и другие бывшие и действующие служащие регулятора и "ВиЭйБи Банка" и представители частных компаний.

В рамках досудебного расследования стражи порядка установили, что в октябре 2014 года ПАО "ВиЭйБи Банк", отнесенный к категории проблемных банков, обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества.

Несмотря на то, что "ВиЭйБи Банк" не предоставил все необходимые для этого документы, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, удовлетворило это предложение.

Стоимость недвижимости, переданной в залог Нацбанка, была завышена почти в 25 раз за счет составления поддельных отчетов об оценке. В ходе следствия экспертиза установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн, а не 1,8 млрд грн, заявленных финучреждением.

Кредит в 1,2 млрд грн, полученный банком от НБУ сроком на два года, так и не был возвращен.

В САП добавили, что расследование в отношении бывшего председателя наблюдательного совета ПАО "ВиЭйБи Банк" (Наталии Василюк), выделено в отдельное производство и остановлено, в связи с его розыском. По фактическому владельцу банка Олегу Бахматюку осуществляется специальное расследование.

Напоминаем:

В марте Уголовный суд Вены отказал украинской прокуратуре в экстрадиции бизнесмена, владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка в Украине по делу "ВиЭйби банка" (VAB Банка).

В ноябре 2022 года Апелляционная палата ВАКС по делу о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банка" заочно взяла под стражу бывшего главу наблюдательного совета банка Наталию Василюк, которая является сестрой владельца "ВиЭйБи Банка" Олега Бахматюка.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения фигуранту громкого дела - экспредседателю правления - по завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банка".

24 мая 2021 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении шести должностным лицам Нацбанка и представителю компании-оценщика по делу о завладении средствами стабилизационного кредита на сумму 1,2 млрд грн.