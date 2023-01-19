Шурма каже, що "Укрнафту" забрали через відмову допомагати ЗСУ. Екскерівництво компанії це заперечує

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Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що націоналізація "Укрнафти" відбулась через відмову компанії постачати нафтопродукти українській армії.



Таку заяву він зробив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, єдиною причиною вилучення в держвласність кількох підприємств у рамках закону про воєнний стан була загроза національній безпеці.

"Приватна власність в Україні недоторканна. Не варто допускати якихось спекуляцій. Єдина причина, чому був застосований закон про воєнний стан щодо окремих компаній, – величезний ризик для національної безпеки", – сказав Шурма.

Заступник глави ОП стверджує, що у випадку з вилученням у держвласність нафтової компанії вона – відмовила в постачанні нафтопродуктів української армії, у разі моторобудівної компанії ("Мотор Січ", – ред.) – ця компанія постачала двигуни російської компанії.

Водночас, екс-голова правління ПАТ "Укрнафта" Олег Гез назвав таку інформацію помилковою.

"Дивно дізнатись нове про свою діяльність. Поширена інформація була або помилковою, або тою, що точно не відповідає дійсності", - сказав він в коментарі "Нафторинку".

"По-перше, "Укрнафта" не мала контрактів та не була постачальником пального на Міноборони, до нас вони навіть не звертались. Наша основна діяльність - це видобуток нафти, яку за постановою продавали на аукціонах для подальшої переробки на єдиному підприємстві - ПАТ "Укртатнафта". Імпортом пального ми також не займались", - сказав Гез.

За його словами, в той же час, з 24 лютого 2022 року за власною ініціативою на численні звернення Укрнафта надавала на системній основі допомогу військовим частинам та підрозділам МО, тероборони та іншим.

"В першу чергу - це якраз пальне, яке було на АЗС та на базах зберігання. До листопада 2022 р., і я сподіваюсь, вам цю цифру підтвердить нове керівництво, ми відвантажили без оплати більше 3 млн л нафтопродуктів. В грошах допомоги було понад 15 млн грн на місяць, це не враховуючи мобілізаційні завдання - надання на потреби оборони транспорту та іншого технічного устаткування", - наголосив екс-керівник.

Гез підкреслив, що за потребою є можливість зібрати запити та надати звіти щодо допомоги компанії на запити та звернення.

Здивований заявою заступника голови ОП й колишній голова Наглядової ради "Укрнафти" Микола Гавриленко.

"Це така болюче питання стосовно ЗСУ. Все, що я можу відповісти, що мені невідомо про невиконані зобов'язання щодо поставок з боку Укрнафти якихось обсягів нафтопродуктів", - сказав він у коментарі LIGA.net.

"Ані протокольних, ані офіційних фактів невиконання вимог від ЗСУ я не бачив... Для мене це новина", – додав Гавриленко.

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Нагадуємо:

7 листопада ЕП повідомила, що компанії, пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним перейдуть у власність держави.

У той же день про відповідне рішення офіційно заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, вилучені активи набули статусу військового майна і були передані в управління Міністерства оборони.



Відчужені державою на початку листопада компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта" очолив ексгендиректор мережі АЗС WOG Сергій Корецький.



Після завершення воєнного стану ці активи можуть бути повернуті власникам або відповідно відшкодована їх вартість.