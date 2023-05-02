Минфин привлек 12 миллиардов от продажи ОВГЗ: ставка одной из позиций выросла

Министерство финансов на аукционе во вторник, 2 мая, разместило государственные облигации на 12,01 млрд грн (в эквиваленте).

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.

От размещения гривневых ОВГЗ со сроком погашения 1 год под 18,5% было привлечено 111 грн.

В то же время двухлетние бумаги под 19,69% разместили на 4,5 млрд грн - ставка по сравнению с прошлой неделей выросла с 19,6%.

Кроме этого, Минфин разместил ОВГЗ со сроком обращения 2,8 года под 19,75% - удалось привлечь 3,12 млрд грн.

Также от размещения годовых долларовых ОВГЗ под 4,85% удалось привлечь 118,31 млн долл.

Напоминаем:

Министерство финансов на аукционе во вторник, 25 апреля, разместило государственные облигации на 16,3 миллиарда гривен, ставки не изменились.

Министерство финансов во вторник, 18 апреля, разместило гособлигаций почти на 10,9 млрд грн. Ставки по бумагам со сроком обращения 1,2 года снизились с 19,5% на прошлой неделе до 19%.

Минфин во вторник, 11 апреля, разместил гособлигаций почти на 2,4 млрд грн. Ставки по бумагам со сроком обращения 1,2 года выросли с 19% на прошлой неделе до 19,5%.

Минфин во вторник, 4 апреля, разместил гособлигаций на 4,554 млрд грн. Ставки по 2-летним бумагам выросли с 18,98% на прошлой неделе до 19,6%.

Экономическая правда