Минфин привлек 16 миллиардов от продажи ОВГЗ: ставки неизменны

Министерство финансов на аукционе во вторник, 25 апреля, разместило государственные облигации на 16,3 миллиарда гривен, ставки не изменились.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

От размещения гривневых ОВГЗ со сроком погашения 1 год под 18,5% было привлечено 1,88 млрд. грн.

ОВГЗ со сроком погашения 1,2 года под 19% привлекли 2,7 млрд. грн.

Облигации со сроком погашения 1,6 года под 19,5% разместили на 1,49 млрд. грн.

Двухлетние гривневые облигации под 19,6% разместили на 2,18 млрд грн.

Также Минфин разместил долларовые облигации:

со сроком погашения 6 месяцев под 4,75% – на 166 млн долл.;

со сроком почитания 8 месяцев под 4,8% – 54 млн дол.

Напоминаем:

Министерство финансов во вторник, 18 апреля, разместило гособлигаций почти на 10,9 млрд грн. Ставки по бумагам со сроком обращения 1,2 года снизились с 19,5% на прошлой неделе до 19%.

Минфин во вторник, 11 апреля, разместил гособлигаций почти на 2,4 млрд грн. Ставки по бумагам со сроком обращения 1,2 года выросли с 19% на прошлой неделе до 19,5%.

Минфин во вторник, 4 апреля, разместил гособлигаций на 4,554 млрд грн. Ставки по 2-летним бумагам выросли с 18,98% на прошлой неделе до 19,6%.

Экономическая правда