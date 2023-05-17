Новости 17 мая: зерновая сделка, арест средств Жеваго

О зерновой сделке. Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновое соглашение разблокировано, оно продолжит свое действие до 18 июля.

О Жеваго. Швейцария арестовала более 113 миллионов долларов со счетов компаний, конечным бенефициаром которых является экснардеп, олигарх Константин Жеваго.

Об активах Сальдо. Апелляционная палата ВАКС в среду, 17 мая, удовлетворила жалобу Министерства юстиции по конфискации активов бывшего народного депутата Украины и бывшего городского головы Херсона Владимира Сальдо.

О нефти. Импорт нефти из России в Индию в апреле вырос до нового рекордного уровня, еще больше сократив долю ближневосточных и африканских сортов до самого низкого уровня по меньшей мере за 22 года.

О ПриватБанке. Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка по иску Никопольского завода ферросплавов (НЗФ), отменив решение предыдущих инстанций в пользу предприятия Игоря Коломойского.

Эксклюзив ЭП

Систематизировать хаос: как будет работать система контроля над восстановлением DREAM

В Украине создана цифровая платформа, где собирается вся информация о восстановлении поврежденных или уничтоженных войной объектов. Как она будет работать? (укр)