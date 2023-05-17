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Все активы коллаборанта Сальдо перешли государству

Среда, 17 мая 2023, 15:17 - Анастасия Жарикова

Апелляционная палата ВАКС в среду, 17 мая, удовлетворила жалобу Министерства юстиции по конфискации активов бывшего народного депутата Украины и бывшего городского головы Херсона Владимира Сальдо.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, решение Апелляционной палаты ВАКС.

По результатам рассмотрения коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционные жалобы третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. В то же время удовлетворила апелляционную жалобу Минюста, постановив взыскать в доход государства 55,56% и 40% уставных капиталов двух частных предприятий, записанных на дочь коллаборанта: ООО "Бебко-Авто" (сеть СТО) и ООО "Конко" (компания по организации отдыха).

Также в доход государства было взыскано 3 земельных участка в Херсоне, дом на 226 кв.м. в Херсоне, апартаменты и два паркоместа в Ялте, 3 квартиры в Ореанде, Одессе и Херсоне, автомобиль Volvo XC90 2020 года и другое имущество.

Также суд постановил конфисковать доли в двух компаниях, записанных на его бывшую жену: 99,86% ЧАО "Каштан" и 30% ЧАО "Дельта Сервис".

Напомним:

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и принял решение конфисковать часть активов коллаборанта Владимира Сальдо, возглавившего оккупационную администрацию Херсона.

В сентябре в Житомирской области наложен арест на активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья коллаборантов Владимира Сальдо.

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