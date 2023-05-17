Индия в апреле импортировала рекордный объем российской нефти – Reuters

Импорт нефти из России в Индию в апреле вырос до нового рекордного уровня, еще больше сократив долю ближневосточных и африканских сортов до самого низкого уровня по меньшей мере за 22 года.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные трейдеров.

Нефтеперерабатывающие заводы Индии, третьего крупнейшего импортера и потребителя нефти в мире, начали активно покупать российскую нефть после того, как некоторые страны отказались от закупок у РФ из-за ее вторжения в Украину в феврале прошлого года, напоминает агентство.

Индия импортировала около 1,9 млн баррелей в сутки российской нефти в апреле, что примерно на 4,4% больше, чем в предыдущем месяце, свидетельствуют данные. Это составляет около двух пятых от общего объема закупок страны.

Рост импорта из России увеличил долю нефти из стран СНГ - Азербайджана, Казахстана и России - до 43,6% от общих 4,81 млн баррелей в сутки, импортируемых Индией в прошлом месяце.

Это уменьшило долю ближневосточных сортов нефти, на которые традиционно приходится основная часть общего импорта нефти, примерно до 44%, а африканской нефти - до 3,4% в прошлом месяце.

В апреле Россия оставалась главным поставщиком нефти в Индию шестой месяц подряд, за ней следовали Ирак и Саудовская Аравия.

"Индийские нефтепереработчики сократили спотовые закупки ближневосточных и западноафриканских сортов нефти, поскольку мы получаем поставки российской нефти по более низким ценам", - сказал представитель индийского нефтеперерабатывающего завода.

Импорт нефти из России также вырос, поскольку Indian Oil Corp, крупнейшая нефтеперерабатывающая компания страны, увеличила размер своей годовой импортной сделки с "Роснефтью".

Импорт нефти из Ирака в Индию в апреле снизился на 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем до 4-месячного минимума в 928 400 баррелей в сутки, в то время как импорт из Саудовской Аравии упал на 11% до 723 800 баррелей в сутки, что является самым низким показателем за последние пять месяцев.

Напомним:

В апреле Россия экспортировала больше нефти, чем за любой месяц с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, причем почти 80 процентов поставок сырой нефти приходится на Китай и Индию.

Экономическая правда