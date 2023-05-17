Швейцария арестовала 113 миллионов долларов компаний Жеваго

Швейцария арестовала более 113 миллионов долларов со счетов компаний, конечным бенефициаром которых является экснардеп, олигарх Константин Жеваго.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

"Средства были арестованы на основании соответствующего определения следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 октября 2022 года по запросу Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении.

Бюро принимает меры по применению механизма передачи в АРМА арестованных средств при содействии Швейцарской стороны.

Напоминаем:

27 декабря украинского бизнесмена, экснардепа Константина Жеваго задержали на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах по запросу украинской стороны.

Суд французского города Шамбери вынес решение об экстрадиционном аресте беглого украинского олигарха Константина Жеваго.

Суд в городе Шамбери (Франция) принял решение в слушании об экстрадиции бизнесмена Константина Жеваго в Украину – запрос украинской стороны был отклонен.

В марте по инициативе ДБР суд арестовал вертолет, опосредованным владельцем которого является экснардеп, акционер банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константин Жеваго.

Жеваго подозревают в растрате 113 млн долларов банка "Финансы и кредит", чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

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