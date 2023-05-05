Российские авиакомпании начали массово сокращать даже внутренние рейсы

Российские авиакомпании начали отменять рейсы по стране из-за сокращения господдержки. На 2023 год субсидирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы урезали с 9 млрд до 7,5 млрд рублей.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники в отрасли.

Программа субсидий была введена правительством РФ для поддержки отрасли после санкций Запада против авиаотрасли РФ.

Отмечается, что причина урезания субсидий - в экономии по ряду расходных статей на фоне дефицита бюджета.

Больше всего отмененных рейсов в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге и Дагестане.

"Росавиация подошла к вопросу формально: убрали из программы те маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями (полеты частично финансируют из федерального бюджета, частично - из региональных.

При этом в разных регионах бюджетный процесс построен по-разному. Некоторые подписывались только к концу весны - началу лета, и это не промедление. Такая практика существовала много лет", - рассказал источник газеты в отрасли.

В результате больше всего маршрутов, не вошедших в программу субсидирования, оказалось в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге и Дагестане.

Ранее российское Министерство транспорта РФ уже заявляло о возможном росте стоимости авиабилетов на внутренние рейсы на 15-30% из-за снижения субсидирования перевозок в летнем сезоне 2023 года.

Экономическая правда