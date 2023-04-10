Российский "Аэрофлот" из-за санкций впервые в истории отправил свой самолет на ремонт в Иран

Российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне западных санкций впервые в истории отправила свой самолет на ремонт в Иран.

Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к авиаперевозчику. Информацию подтвердил представитель компании.

"5 апреля широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 перелетел в Тегеран, где воздушное судно обслужат технические специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air", - говорится в сообщении.

По словам источников РБК, возможность техобслуживания в Иране "Аэрофлот" обсуждал несколько месяцев.

"Ключевая задача отправки первого A330 на ремонт в Mahan Air - обслуживание стоек шасси самолета. Ранее для этих целей "Аэрофлот" использовал мощности других провайдеров, в частности гонконгской HAECO. Летом 2021 года перевозчик подписал новое долгосрочное соглашение по обслуживанию и капитальному ремонту компонентов самолетов с этой компанией", - пишет РБК.

Но международные санкции, принятые в ответ на вторжение РФ в Украину, затронули, в частности, услуги ремонта и поставки запчастей российским перевозчикам.

Как отмечает издание, "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания, в парке которой на 1 апреля было 178 самолетов производства Airbus и Boeing.

Напомним:

Российские авиаперевозчики просят регуляторов разрешать в исключительных случаях увеличивать интервалы обслуживания западных самолетов - авиакомпании уже отправили предложения в Росавиацию и Ространснадзор.

В 2022 году в России остановили полеты девять местных авиакомпаний, у четырех из них Росавиация приостановила основной документ - сертификат эксплуатанта, у еще одной - сертификат был аннулирован.

Крупнейшая лизинговая компания мира AerCap подала иск к страховщикам с требованием выплатить 3,5 млрд долларов за оставшиеся в России самолеты.

Экономическая правда