Российский "Аэрофлот" из-за санкций впервые в истории отправил свой самолет на ремонт в Иран
Российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне западных санкций впервые в истории отправила свой самолет на ремонт в Иран.
Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к авиаперевозчику. Информацию подтвердил представитель компании.
"5 апреля широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 перелетел в Тегеран, где воздушное судно обслужат технические специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air", - говорится в сообщении.
По словам источников РБК, возможность техобслуживания в Иране "Аэрофлот" обсуждал несколько месяцев.
"Ключевая задача отправки первого A330 на ремонт в Mahan Air - обслуживание стоек шасси самолета. Ранее для этих целей "Аэрофлот" использовал мощности других провайдеров, в частности гонконгской HAECO. Летом 2021 года перевозчик подписал новое долгосрочное соглашение по обслуживанию и капитальному ремонту компонентов самолетов с этой компанией", - пишет РБК.
Но международные санкции, принятые в ответ на вторжение РФ в Украину, затронули, в частности, услуги ремонта и поставки запчастей российским перевозчикам.
Как отмечает издание, "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания, в парке которой на 1 апреля было 178 самолетов производства Airbus и Boeing.
Напомним:
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Экономическая правда