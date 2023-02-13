В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов

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Российские авиаперевозчики просят регуляторов разрешать в исключительных случаях увеличивать интервалы обслуживания западных самолетов - авиакомпании уже отправили предложения в Росавиацию и Ространснадзор. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на советника технического директора "Аэрофлота" Марата Терещенко. Отмечается, что разрешения нужны "для безопасного продления эксплуатации Boeing и Airbus, сроки ремонтов компонентов которых выросли в разы". По словам Терещенко, такие процедуры будут применяться только при наличии доказательств, что это не повлияет на безопасность полетов. При этом эксперты отметили: современные лайнеры могут летать с минимальными отказами систем, но их все равно регламентирует разработчик самолета. Ввести процедуру исключительных продлений интервалов техобслуживания западников самолетов просят "Аэрофлот" и другие российские авиакомпании. "Необходимо внедрить две процедуры. Первая - это процесс освобождения (исключения) для эксплуатантов от требований типовой документации, когда их полноценное выполнение в заданном формате невозможно.

Например, это процедура исключительных продлений интервалов техобслуживания. А вторая - это порядок альтернативных методов определения соответствия требованиям директив летной годности", - заявил Терещенко.

По его словам, речь идет о разовых отказах от требований или продлении сроков ремонта, а не о регулярной практике. Кроме того, должны быть основания и доказательства отсутствия влияния отложенного ТО на безопасность полетов.

"Западные санкции, введенные весной 2022-го, блокируют предоставление российским авиакомпаниям любых сервисных услуг производителями иностранных самолетов и компонентов. Был ограничен доступ к эксплуатационно-технической документации, сервисно-технической поддержке с их стороны", - напоминает издание.

В то же время в "Аэрофлоте" уверяют, что эти сложности удалось преодолеть еще в прошлом году.

"Сейчас сохраняются проблемы доступа к ремонтной документации, технологиям и оборудованию для ремонта компонентов, а также выполнения директив летной годности, выдаваемых зарубежными авиационными администрациями", - заявил Терещенко.

По словам Терещенко, из-за санкций сроки ремонта компонентов авиалайнеров выросли в разы.

"Например, если раньше отремонтировать блок управления подачей топлива (HMU) в двигатели Airbus A320 можно было за 20 дней, то теперь на это уходит 120. Увеличилась и потребность в мощностях: теперь нужно 56 линий для отладки HMU, а раньше достаточно было девяти.

В 2023-2024 годах российским авиакомпаниям предстоит отремонтировать 349 комплектов HMU для двигателей Airbus A320", - пишет издание.

Для решения проблемы перевозчики выбирают разные пути - ищут организации по ремонту, в том числе в Китае и Иране, закупают новые компоненты вместо починки старых и, наконец, просто ждут освоения этих процессов в России, заявил Терещенко.

Напомним:

В 2022 году в России остановили полеты девять местных авиакомпаний, у четырех из них Росавиация приостановила основной документ - сертификат эксплуатанта, у еще одной - сертификат был аннулирован.

Крупнейшая лизинговая компания мира AerCap подала иск к страховщикам с требованием выплатить 3,5 млрд долларов за оставшиеся в России самолеты.

Экономическая правда