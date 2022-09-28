РФ хочет изготовить 1000 авиалайнеров к 2030 году на "своих" запчастях. Без западных деталей это невозможно – СМИ

"Ростех" заявила, что авиапромышленность РФ постарается обойтись без Запада, используя запчасти местного производства для производства 1000 авиалайнеров до 2030 года и прекратив зависимость от Boeing и Airbus. Но эксперты подчеркивают, что без западных запчастей это невозможно.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление российской госкорпорации "Ростех".

Агентство напоминает, что на иностранные самолеты, преимущественно Boeing и Airbus, приходится 95% пассажиропотока, но из-за санкций запчастей нет – "и нет никакой перспективы".

Ранее Reuters сообщало, что российские авиакомпании, включая контролируемое государством "Аэрофлот", разбирают самолеты на запчасти, которые они больше не могут покупать за границей из-за санкций Запада.

"Иностранные самолеты будут выведены из флота", - говорится в письменном ответе "Ростеха" на вопрос Reuters о его планах и ситуации в авиационной отрасли России.

"Мы считаем, что этот процесс необратим и самолеты Boeing и Airbus никогда не будут поставлены в Россию", - говорится в сообщении.

"Ростех" управляет некоторыми из основных промышленных, оборонных и машиностроительных активов России после подписания Путиным указа о создании корпорации в 2007 году.

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Российские авиакомпании, включая "Аэрофлот", потратили деньги на самолеты Boeing и Airbus, пытаясь восстановить свой флот после хаоса 1990-х годов.

"Создать конкурентоспособную отечественную альтернативу будет сложно", - подчеркивает Reuters со ссылкой на экспертов.

По словам аэрокосмического аналитика Ричарда Абулафии, управляющего директора американской компании AeroDynamic Advisory, цель построить 1000 авиалайнеров к 2030 году "в принципе невозможна".

"Даже когда они могли получить полупроводники и другие жизненно важные компоненты с Запада, им было очень трудно производить более нескольких реактивных самолетов", - подчеркнул он.

Кроме этого, единственный в России производитель гражданских самолетов – "Объединенная авиастроительная корпорация" "Ростеха" – ограничена нехваткой моделей, производственных мощностей и иностранного комплектования.

Половина компонентов и технологий, используемых в российской авиационной промышленности в 2021 году, произведенные в зарубежных странах, говорится в документе "О стратегических направлениях деятельности в новых условиях на период до 2030 года", говорится в документе правительства РФ, с которым ознакомилось Reuters.

Напомним:

Российские авиакомпании, в том числе контролируемый государством "Аэрофлот", разбирают авиалайнеры, чтобы обеспечить запасные части, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций.

Экономическая правда