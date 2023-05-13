Дело экс-главы НБУ Шевченко могут перевести в "заочный режим"

Кирило Шевченко ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА

Экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко утверждает, что его дело пытаются перевести в заочный режим, исключив для него возможность участвовать в процессе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам его защитников, следственная судья ВАКС Наталья Мовчан почти 40 раз отклоняла все ходатайства и жалобы стороны защиты относительно желания участия Кирилла Шевченко в судебных заседаниях в режиме видеосвязи.

Сторона защиты утверждает, что на следующем же заседании "незаангажированным и беспристрастным судом" будет делаться все, для принятия решения о переводе дела против бывшего главы НБУ в заочный режим.

"Это полностью развяжет руки стороне обвинения и одновременно лишит защиту даже призрачной надежды на справедливый суд", - написал Шевченко.

Напоминаем:

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 10 февраля оставила без изменений заочный арест для бывшего главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

Высший антикоррупционный суд во вторник, 3 января, удовлетворил ходатайство НАБУ и продлил срок следствия по делу растраты 206 миллионов гривен Укргазбанка.

Детективы НАБУ подали ходатайство о продлении сроков досудебного расследования на 12 месяцев по делу против экс-главы НБУ Кирилла Шевченко, которого подозревают в хищении средств государственного "Укргазбанка" на более 206 млн грн.

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда Наталья Мовчан избрала заочное содержание под стражей для экс-главы НБУ Кирилла Шевченко.

Экс-глава НБУ Кирилл Шевченко, которому ВАКС избрал заочное содержание под стражей, заявил о "политическом преследовании" и то, что суд отказал во всех ходатайствах, которые заявляла сторона защиты: собирается подавать апелляцию.

Бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко, которого объявили в розыск, сейчас обосновался в столице Австрии Вене, говорится в расследовании УП "Батальон Вена 2. Беглецы, родственники, депутаты, министры".

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком" в 2014-2019 годах.

Также подозрение в хищении 206 млн грн государственного банка сообщили еще четырем основным фигурантам данного преступления, среди которых бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к растрате более 200 млн грн, среди которых - экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Экс-глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что объявление его в розыск по делу растраты 200 млн грн Укргазбанка "является лишним подтверждением ангажированности и политизированности следствия".

9 ноября пресс-секретарь САП Ольга Постолюк сообщила, что бывшего главу Национального банка Кирилла Шевченко объявили в международный розыск.

Экономическая правда