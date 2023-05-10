Новости 10 мая: Украина избавляется от российского топлива, старт программы выплат на восстановление жилья

О горючем. Украина запретила импорт топлива неизвестного происхождения, чтобы российские энергоресурсы не попадали на рынок в обход санкций

О жилье. С 10 мая стартовала программа "еВідновлення", в рамках которой украинцы смогут получить средства на ремонт их домов, пострадавших из-за войны.

О торговле. Китайский экспорт в Россию в апреле достиг рекордного уровня, подскочив на 153% по сравнению с предыдущим годом - до 9,6 млрд долл, что свидетельствует о все более тесных экономических отношениях двух стран.

О бизнесе. Нидерландская технологическая компания Philips, среди прочего специализирующаяся на медицинских технологиях, продолжит работать на российском рынке

О ценах. В апреле инфляция по сравнению с мартом составила 0,2%, а в годовом измерении замедлилась до 17,9%.

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