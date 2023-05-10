У квітні інфляція сповільнилась до 17,9% у річному вимірі – Держстат

У квітні інфляція порівняно з березнем становила 0,2%, а з початку року - 3,2%.

Про це свідчать дані Держстату.

У річному вимірі інфляція у квітні становила 17,9% порівняно з 21,3% у березні.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 0,4%. Найбільше (на 7,4%) подорожчала свинина.

"На 1,8-0,3% зросли ціни на яловичину, м'ясо птиці, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб, овочі.

Водночас на 8,7% подешевшали яйця, на 1,9-0,3% знизилися ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, фрукти, рис, молоко, цукор", - заявили у Держстаті.

При цьому ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1%, у т.ч. на тютюнові вироби - на 1,3%, алкогольні напої - на 0,8%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1% відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 1,2%, додали в Держстаті.

Водночас ціни на транспорт знизилися на 0,7% через здешевлення палива та мастил на 2,4%. На 0,8% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Нагадуємо:

У січні 2023 року інфляція порівняно з груднем 2022 року зросла на 0,8%, водночас у річному вимірі інфляція загальмувала з 26,6% до 26%.

Зростання споживчих цін в Україні у лютому сповільнилося з 0,8% у січні до 0,7% та повернулось на рівень грудня.

У березні інфляція в Україні сповільнилась до 21,3% у річному вимірі.

Економічна правда