Нідерландська Philips не планує виходити з Росії

Нідерландська технологічна компанія Philips, що серед іншого спеціалізується на медичних технологіях, продовжить працювати на російському ринку.

Про це генеральний директор компанії Рой Якобс заявив на щорічних зборах акціонерів компанії в Амстердамі, передає Reuters.

Позиція компанії така, що "право на охорону здоров'я є універсальним, і ми є частиною системи, що забезпечує охорону здоров'я". "Ми робимо це в Росії так само, як і в Україні".

За словами гендиректора компанії, діяльність Philips в Росії зосереджена на обслуговуванні та постачанні лікарняного обладнання, такого як великі медичні сканери. Компанія припинила продавати в державі-агресорці свої товари для особистої гігієни, але не всі: товари для догляду за вагітними жінками продовжуться продаватися.

При цьому він додав, що діяльність в РФ не є прибутковою.

Нідерландська асоціація акціонерів VEB на зборах акціонерів закликала Philips припинити свою діяльність в Росії. "Неможливо залишатися нейтральним у цьому конфлікті", - заявив її директор Гербен Евертс.

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