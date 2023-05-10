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Нідерландська Philips не планує виходити з Росії

Середа, 10 травня 2023, 09:00 - Економічна правда

Нідерландська технологічна компанія Philips, що серед іншого спеціалізується на медичних технологіях, продовжить працювати на російському ринку.

Про це генеральний директор компанії Рой Якобс заявив на щорічних зборах акціонерів компанії в Амстердамі, передає Reuters.

Позиція компанії така, що "право на охорону здоров'я є універсальним, і ми є частиною системи, що забезпечує охорону здоров'я". "Ми робимо це в Росії так само, як і в Україні".

За словами гендиректора компанії, діяльність Philips в Росії зосереджена на обслуговуванні та постачанні лікарняного обладнання, такого як великі медичні сканери. Компанія припинила продавати в державі-агресорці свої товари для особистої гігієни, але не всі: товари для догляду за вагітними жінками продовжуться продаватися.

При цьому він додав, що діяльність в РФ не є прибутковою.

Нідерландська асоціація акціонерів VEB на зборах акціонерів закликала Philips припинити свою діяльність в Росії. "Неможливо залишатися нейтральним у цьому конфлікті", - заявив її директор Гербен Евертс.

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Економічна правда
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