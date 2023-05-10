Питання на 20 мільярдів. Рада хоче обмежити роботу duty-free, щоб побороти тіньовий ринок тютюну

Видатки на оборону, які щомісяця вимірюються сотнями мільярдів гривень, залишаються найбільшим викликом уже другого бюджету України. Аби профінансувати їх, Міністерство фінансів скоротило більшу частину капітальних видатків, відмовилося від більшості податкових пільг і навіть скоротило зарплати чиновникам.

При цьому в уряді не помічають потенційні десятки мільярдів гривень додаткових надходжень до казни в себе під носом. Майже буквально.

У магазинах, біля виходів з підземних переходів та в кіосках можна придбати тютюнові вироби з позначкою duty-free. З таких цигарок виробники не сплачували жодних податків.

Схема з торгівлею цими цигарками набула таких масштабів, що нею зацікавилися у Верховній Раді. Аби її побороти, депутати можуть обмежити роботу магазинів duty-free, які залишилися на кордонах України.

Мільярди гривень повз бюджет

Цигарки, як і алкоголь, пальне чи автомобілі, є підакцизною продукцією. Це означає, що до ціни товару держава додає акцизний податок, завдяки чому збільшує його вартість.

Акциз – це один із способів держави регулювати споживання товарів, які вона вважає шкідливими для здоров’я людини чи довкілля. З цих же міркувань деякі депутати раніше пропонували запровадити акцизний податок на солодку воду.

Аби вплив ціни на споживчі звички українців був відчутним, держава встановлює суттєвий розмір акцизів. Наприклад, у ціні пачки цигарок за 85 грн частка податків становить близько 53 грн, тобто понад 60%, пояснили ЕП в одній з міжнародних тютюнових компаній.

Крім благородної мети – збереження здоров’я українців – акциз ще й суттєве джерело надходжень до бюджету. У 2022 році держава зібрала з виготовленої в Україні підакцизної продукції 60,7 млрд грн. Дві третини від цієї суми становив акцизний податок з тютюну.

У 2023 році надходження від внутрішніх акцизів мають зрости. Відповідно до закону про держбюджет, з виготовленої в Україні підакцизної продукції держава планує зібрати 64,35 млрд грн акцизного податку. Причому майже весь приріст повинні забезпечити тютюнові вироби.

Сума зборів могла б бути набагато вищою, якби не масштабні ухилення від сплати цього податку.

За даними компанії Kantar Ukraine, яка регулярно аналізує тіньовий ринок тютюнових виробів, у 2022 році його обсяг становив 19,9%. В окремі періоди 2022 року поза державним наглядом продавалися 22% цигарок, це найвищий рівень за всю історію спостережень.

Подібні дані наводить центр економічних досліджень "CASE-Україна". За розрахунками його експертів, у 2022 році 20,1% ринку тютюнових виробів перебували в тіні.

Високий рівень тіньового ринку має кілька наслідків. Перший стосується впливу споживання нелегальної продукції на здоров’я людей. Виробники контрафакту не відповідають за те, що їхня продукція вироблена не відповідно до стандартів.

Другий наслідок – фіскальний. За розрахунками Kantar, обсяг несплачених податків з проданих у 2022 році нелегальних цигарок міг становити 19,14 млрд грн.

Fake duty-free

В останні роки найбільший внесок у формування чорного ринку в Україні вносить реалізація цигарок, призначених для магазинів безмитної торгівлі – duty-free.

Продукцію для таких магазинів виробляють українські тютюнові фабрики. Однак, на відміну від цигарок для внутрішнього ринку, на неї не нараховуються непрямі податки, тобто ПДВ та акциз.

Товари з duty-free не можна продавати у звичайних магазинах. Однак саме цим займаються зловмисники, оминаючи сплату значних обсягів податків до бюджету.

За даними Державної митної служби, в Україні зареєстровані 48 магазинів безмитної торгівлі. Після початку великої війни більшість з них припинили роботу разом із закриттям аеропортів.

У 2022 році працювали лише магазини на наземних пунктах пропуску на західному кордоні. Таких магазинів у Державній митній службі зареєстровано 15. Попри зменшення кількості магазинів duty-free у три рази, обсяги продажів цигарок у безмитному режимі знизилися лише на 27%.

Такий дисонанс виглядає дивно, адже українці найчастіше купували товари в магазинах безмитної торгівлі в аеропортах, тоді як про існування таких магазинів у наземних пунктах пропуску багато хто навіть не здогадувався, проїжджаючи повз них на автобусі або автомобілі.

Ці дані виявилися підозрілими і для членів тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради. Вони виявили, що багато цигарок не доїжджають до магазинів duty-free, а продаються в середмісті столиці. Для виробництва цигарок нібито для duty-free або просто контрафакту тютюнові фабрики задіюють окремі виробничі лінії.

В одній з міжнародних тютюнових компаній, яка працює в Україні, підрахували, що таке устаткування коштує близько 1 млн дол. Якщо його використовувати для виготовлення незаконної продукції, то цю суму можна повернути за шість-сім місяців.

Тимчасом правоохоронці не помічають виробництво нелегальних цигарок.

Навіть коли вони навідуються на тютюнові фабрики та виявляють там коробки з цигарками без акцизних марок, то не можуть нічого зробити. Власники та менеджери фабрик пояснюють наявність безакцизних цигарок замовленнями магазинів duty-free.

Самі магазини duty-free для легалізації "чорного" тютюну підробляють звітність. Інколи це призводить до конфузних ситуацій із статистикою продажів. Так, у деяких магазинах безмитної торгівлі продаються по 30-35 пачок цигарок на один чек. Це при тому, що через кордон дозволено перевозити щонайбільше по дві пачки на людину.

Безмитні цигарки стараються реалізовувати одразу ж, щоб вони не залежувалися на складах, пояснює голова парламентської ТСК Ярослав Железняк. Для реалізації незаконного тютюну в популярних месенджерах створюють групи та канали, де кожен може придбати собі гуртову партію цигарок для duty-free і продавати їх з великою націнкою в людних місцях.

Під час квітневого засідання ТСК депутати навіть надали правоохоронцям перелік місць, де можна придбати цигарки з duty-free. Деякі з них розташовані в середмісті Києва.

23 травня депутати проведуть ще одне засідання ТСК, аби перевірити, чи змогли правоохоронці зупинити незаконну торгівлю підакцизними товарами хоча б за наданими адресами.

Хто стоїть за схемами

За даними Kantar, у 2022 році 64% фіктивного виробництва цигарок для duty-free припадали на ТОВ "Винниківська тютюнова фабрика". Як свідчать дані YouControl, ця компанія входить до групи впливового львівського бізнесмена, колишнього депутата Львівської облради, почесного президента ФК "Рух" Григорія Козловського.

У березні співробітники Бюро економічної безпеки обшукали приміщення фабрики і виявили 1,6 млн пачок цигарок без акцизних марок. "У податках це 85 мільйонів гривень. Очікуємо на розповідь про те, як виробник ось-ось збирався продати тютюн винятково через мережу duty-free", – сказав голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.

Григорій Козловський

Щоправда, обшуки не зупинили роботу фабрики. Вона продовжує працювати та випускати тютюнову продукцію, зазначає Железняк.

Ще один великий виробник нелегального тютюну – компанія "Юнайтед табако", яку пов’язують з колишнім депутатом від "Народного фронту" Миколою Мартиненком.

Закриття її фабрики в Жовтих Водах стало чи не найбільшою перемогою в боротьбі з тіньовою економікою, про яку люблять говорити народні депутати. Ця подія навіть вплинула на розмір тіньового ринку цигарок. За даними Kantar, восени 2022 року він знизився з 21,9% до 17,8%.

Обладнання фабрики в Жовтих Водах відправили на зберігання на склад у Кам’янець-Подільський на Хмельниччині. Водночас, як повідомляють співрозмовники ЕП на ринку тютюнових виробів, фабрика ожила на Тернопільщині.

Що пропонують робити

Попри спроби правоохоронців боротися з незаконним виробництвом, тіньовий ринок тютюнових товарів перебуває біля своїх рекордних показників.

За даними Kantar, у лютому 2023 року частка "тіні" становила 20,2%. Як і раніше, більшість незаконних цигарок маркують позначкою duty-free, а першість у їхньому виробництві залишається за Винниківською тютюновою фабрикою.

Схоже, у владних кабінетах зрозуміли, що сподіватися на правоохоронців у боротьбі з незаконним обігом цигарок не варто. Тому депутати вирішили вдатися до радикальних заходів. Остаточного варіанта їх відповіді на цигаркове свавілля наразі немає, однак ЕП дізналася, які варіанти законодавчих обмежень розглядають у стінах Верховної Ради.

Перший – заборона роботи магазинів duty-free на автомобільних пунктах пропуску. На цій пропозиції, зокрема, наполягає Державна митна служба. В умовах, коли в Україні не працюють магазини безмитної торгівлі в аеропортах, такий крок означатиме кінець ери duty-free щонайменше до закінчення війни.

У ДМС кажуть, що в Євросоюзі магазини duty-free в наземних пунктах пропуску відсутні. Проте між країнами ЄС немає таких пунктів, тож і магазинів безмитної торгівлі там не може бути.

Друга пропозиція менш радикальна: заборонити торгівлю підакцизною продукцією в магазинах безмитної торгівлі, проте дозволити продавати там інші товари.

Третя ідея – дозволити продавати підакцизні товари в магазинах duty-free, проте обкладати їх усіма податками та митом. Іншими словами – продавати в duty-free звичайні цигарки.

Останні дві пропозиції означали б заборону на виробництво безакцизних цигарок в Україні. Це могло б спростити боротьбу з їх продажем у неналежних місцях.

Яким би не було рішення депутатів, його ефективність залежатиме від роботи правоохоронної системи, передусім БЕБ та поліції. Як показує статистика, вони не достатньо активні в боротьбі з чорним ринком та поверненні бюджету мільярдів гривень, необхідних країні в умовах війни.