Украина возобновляет экспорт электроэнергии

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, который позволяет начать процесс восстановления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Украинская энергосистема уже почти два месяца работает без ограничений потребителей, с запасом мощности. Этого результата мы достигли благодаря титанической работе энергетиков, наших международных партнеров, которые помогали в восстановлении системы.

Самая сложная зима пройдена. Следующий шаг - открытие экспорта электроэнергии, что позволит привлечь дополнительный финансовый ресурс для необходимого восстановления уничтоженной и ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры", - отметил Галущенко.

Отмечается, что разрешенная европейской сетью операторов системы передачи ENTSO-E мощность для экспорта составляет 400 МВт. Однако фактические объемы экспорта могут колебаться в зависимости от времени суток и конъюнктуры рынка, пояснили в министерстве.

"Обеспечение электроэнергией наших потребителей - это безусловный приоритет. Поэтому экспорт электроэнергии будет работать при условии обеспечения украинских потребителей электроэнергией и может быть прекращен в случае изменения ситуации", - добавил министр.

По его словам, увеличение генерации и открытие экспорта - это ответ украинских энергетиков на российские обстрелы и попытки уничтожить энергосистему.

В Минэнерго напомнили, что Украина экспортировала электроэнергию в Молдову и страны ЕС с июня по 11 октября прошлого года - за этот период было реализовано 2,6 млрд киловатт/часов. После начала российских ракетных атак по энергоинфраструктуре экспорт прекратили.

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Напоминаем:

Сообщалось, что благодаря профициту мощности в энергосистеме Украина могла бы получить около 500 млн грн от экспорта электроэнергии, однако такой экспорт до сих пор остановлен.

После первой массированной атаки россиян по украинской энергосистеме 10 октября Украина прекратила экспорт электроэнергии.

В начале марта сообщалось, что Украина может возобновить экспорт электроэнергии после улучшения ситуации с электроснабжением в Одесской области.

Экономическая правда