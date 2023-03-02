В Укренерго розповіли, коли Україна може відновити експорт електрики

Україна може відновити експорт електроенергії після покращення ситуації з електропостачанням на Одещині.

Про це розповів член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, передає Укрінформ.

"Питання експорту розглядається, мало того, я думаю, що воно буде прийнято. Тут річ не в тому, коли він розпочнеться, а які будуть передумови. Уряд і прем‘єр-міністр вважають, що в першу чергу має бути забезпечений внутрішній споживач безперебійною електроенергією. В такому випадку можна піднімати питання експорту", – сказав Бойко.

Він зазначив, що найближчим часом очікується розв’язання найбільш гострої наразі проблеми з електропостачанням в Одеському регіоні: "Я думаю, це стане тригером, який розблокує питання відновлення експорту".

В етері телемаратону він уточнив, що усунення локальних "вузьких місць" в енергосистемі, на його думку, може завершитися протягом наступного тижня.



