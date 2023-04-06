В марте Украина могла бы получить около полумиллиарда от экспорта электричества - Герус 

Благодаря профициту мощности в энергосистеме Украина могла бы получить около 500 млн грн от экспорта электроэнергии, однако такой экспорт до сих пор остановлен.

Об этом ЭП рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Мы сейчас, по моему мнению, можем восстановить экспорт электроэнергии, потому что у нас ночью и в дневные периоды суток есть профицит. Возможно, нам несколько сложнее было бы экспортировать утром и вечером, поскольку есть пики потребления, но ночью и днем у нас есть достаточно электроэнергии для нас - и еще есть избыток для экспорта", - рассказал он.

По словам Геруса, могут появляться спекуляции на теме экспорта электроэнергии, когда в отдельных населенных пунктах или районах нет электроэнергии, учитывая ремонты или повреждения сети.

"Если в стране действительно не хватает электроэнергии - тогда экспортировать нельзя. Если же в стране электроэнергии хватает, но в отдельном городке или селе ее нет из-за повреждения сети - это не причина для не возобновления экспорта. Потому что даже если экспорт не пойдет, свет там не появится, пока не отремонтируют сети", - отметил глава энергетического комитета ВР.

В то же время продажа электроэнергии на экспорт и получение от этого средств может быть ресурсом для восстановления энергосистемы, в частности - сетей и подстанций.

Герус отметил, что с начала марта в Украине производится избыток электроэнергии, которую можно было бы экспортировать.

Точно посчитать, сколько за это время Украина могла заработать на экспорте электроэнергии, сложно, ведь участники рынка сами решают, стоит ли ее экспортировать или импортировать. "Но, думаю, за март мы могли заработать до 500 млн грн, если бы был экспорт", - рассказал нардеп.

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Напоминаем:

После первой массированной атаки россиян по украинской энергосистеме 10 октября Украина прекратила экспорт электроэнергии.

В начале марта сообщалось, что Украина может возобновить экспорт электроэнергии после улучшения ситуации с электроснабжением в Одесской области.





