Новости 25 апреля: Кабмин принял решение по тарифам на электрику, крупнейший покупатель украинского зерна вводит безумные пошлины

О тарифах на электроэнергию. Кабинет Министров на заседании во вторник, 25 апреля, продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения еще на месяц – до конца мая.

О поддержке. Европейский союз во вторник предоставил Украине третий транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро из пакета в 18 млрд евро.

О зерне. Крупнейший покупатель украинской пшеницы и ячменя – Турция – с 1 мая вводит импортную пошлину на пшеницу, ячмень и кукурузу в размере 130% стоимости.

Об Иране. Кабинет Министров принял решение вынести на рассмотрение СНБО предложения по применению секторальных санкций в Иран.

Об отстройке. Правительство определило шесть населенных пунктов, восстановление которых будет происходить экспериментально – "комплексно и по новым принципам".

Эксклюзив ЭП

"Сгорело почти все". Как бизнесмен возобновил производство детской мебели в Ирпене на 60 стран мира

При обстреле Ирпеня производственные площадки предприятия Дениса Шкрибляка почти полностью были уничтожены, но производитель экологической мебели реанимировал производство, и сумел даже превзойти довоенные показатели экспорта.(укр)