В правительстве назвали шесть городов, которые отстроят "лучше, чем было"

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Правительство определило шесть населенных пунктов, восстановление которых будет происходить экспериментально – "комплексно и по новым принципам".

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Речь идет о Бородянке и Мощуне в Киевской области, Тростянеце в Сумской области, Посад-Покровском в Херсонской области, Циркунах в Харьковской области и Ягодном в Черниговской области.

"План быстрого восстановления на этот год имеет пять приоритетов. На самом деле это сотни различных проектов, сотни городов и поселков, где восстановление будет происходить одновременно.

Один из основных принципов – это "build back better", то есть "отстроить лучше, чем было".

В упомянутых городах будут восстанавливать не отдельные здания и сооружения, а все – с "системным подходом, новым планированием и полной трансформацией этих населенных пунктов".

Шмыгаль добавил, что реализация экспериментального проекта не означает, что восстановление не коснется других населенных пунктов.

"Восстановление уже продолжается по всей стране. Этот документ – о поиске наиболее эффективных подходов, которые обеспечат прозрачность, эффективность, системность и скорость восстановления одновременно", – сказал он.

Экономическая правда