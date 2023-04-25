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В правительстве назвали шесть городов, которые отстроят "лучше, чем было"

Вторник, 25 апреля 2023, 19:37 - Cергей Мельник
 
Aziz Karimov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Правительство определило шесть населенных пунктов, восстановление которых будет происходить экспериментально – "комплексно и по новым принципам".

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Речь идет о Бородянке и Мощуне в Киевской области, Тростянеце в Сумской области, Посад-Покровском в Херсонской области, Циркунах в Харьковской области и Ягодном в Черниговской области.

"План быстрого восстановления на этот год имеет пять приоритетов. На самом деле это сотни различных проектов, сотни городов и поселков, где восстановление будет происходить одновременно.

Один из основных принципов – это "build back better", то есть "отстроить лучше, чем было".

В упомянутых городах будут восстанавливать не отдельные здания и сооружения, а все – с "системным подходом, новым планированием и полной трансформацией этих населенных пунктов".

Шмыгаль добавил, что реализация экспериментального проекта не означает, что восстановление не коснется других населенных пунктов. 

"Восстановление уже продолжается по всей стране. Этот документ – о поиске наиболее эффективных подходов, которые обеспечат прозрачность, эффективность, системность и скорость восстановления одновременно", – сказал он.

Экономическая правда

строительство война
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