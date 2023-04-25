Крупнейший покупатель зерна из Украины ввел блокирующую пошлину на импорт

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Крупнейший покупатель украинской пшеницы и ячменя – Турция – с 1 мая вводит импортную пошлину на пшеницу, ячмень и кукурузу в размере 130% стоимости.

Об этом сообщает официальный вестник Турции T.C. Resmi Gazete, передает "Интерфакс-Украина".

Сейчас ставка такой пошлины установлена на уровне 0%. Власти Турции объясняют необходимость повышения пошлины защитой местных производителей в преддверии нового сезона.

По данным Государственной таможенной службы Украины, по итогам первого квартала этого года Турция была крупнейшим покупателем украинской пшеницы, импортировав ее на 168,8 млн долларов – это 17,7% от всего ее экспорта. В том числе в марте Турция импортировала украинскую пшеницу стоимостью 70,9 млн долларов, не нее приходилось 20,5% экспорта.

Украинского ячменя в Турцию за первый квартал этого года ввезли на 52,7 млн долларов, или 42,1% от всего экспорта этой культуры, в частности в марте на 17,3 млн долларов или 38,8%.