ЕС предоставил Украине очередные 1,5 миллиарда евро макрофина

Европейский союз во вторник предоставил Украине третий транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро из пакета в 18 млрд евро.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы предоставляем Украине еще 1,5 миллиарда евро в рамках нашего ежегодного пакета макрофинансовой помощи. Мы продолжим помогать Украине противостоять российской агрессии, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры, а также проводить важные реформы", - заявила она.

Today we are providing another €1.5 billion to Ukraine under our annual macro-financial assistance package.



We will continue helping Ukraine resist Russia's aggression, keep its institutions and infrastructure running, and conduct crucial reforms.