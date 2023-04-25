Тарифы на электроэнергию не изменятся до июня

Кабинет Министров на заседании во вторник, 25 апреля, продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения еще на месяц – до конца мая.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, представитель правительства в Раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Правительство продолжает льготную цену на электроэнергию для населения еще на месяц", – сказал премьер на заседании правительства во вторник.

Цена на электроэнергию для населения к июню будет составлять в 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч в зависимости от потребления (до 250 кВт-ч и более 250 кВт-ч соответственно).

Как сообщил представитель правительства в ВРУ Мельничук, правительство внесло изменения в постановление КМУ от 05.06.2019 N 483 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии".

"Продлено с целью социальной защиты населения от повышения цен (тарифов) на электрическую энергию для бытовых потребителей в условиях военного положения в Украине действие фиксированной цены на электрическую энергию для бытовых потребителей до 31 мая 2023 года", - добавил он.

До этого Кабмин сохранил фиксированную цену на электроэнергию для населения до 30 апреля 2023 года.

Напоминаем:

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский заявил, что сейчас рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию.

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Экономическая правда