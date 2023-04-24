Новости 24 апреля: "Нафтогаз" нацелился на увеличение добычи газа, мир увеличивает расходы на армии

О добыче газа. Государственный "Нафтогаз" провел переговоры с крупными американскими нефтяными группами ExxonMobil, Halliburton и Chevron по энергетическим проектам, прежде всего по добыче газа, в Украине.

О Счетной палате. Бюджетный комитет Верховной Рады начал конкурс на должность члена Счетной палаты, победителя определит парламент во время заседания.

О военных расходах. В 2022 году общие мировые военные расходы выросли на 3,7% до нового рекорда в 2,24 трлн долл - хотя США удерживают лидерство по объемам расходов, стремительнее всего они выросли в Европе.

Об Ощадбанке. Кабинет Министров назначил новых независимых членов наблюдательного совета Ощадбанка.

О вездеходе. Украинская компания по производству вездеходов Sherp завершила работы по запуску завода в турецкой Бурсе – официальное открытие производства запланировано на 26 апреля.

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100 крупнейших компаний Украины: "Розетка", "Нова пошта", "Сільпо" и другие. Кто в 2022 году заработал больше, а кто – потерял

Что показали финансовые данные о работе большого украинского бизнеса за прошлый год.(укр)