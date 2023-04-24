Украинский производитель вездеходов Sherp запускает завод в Турции
Украинская компания по производству вездеходов Sherp завершила работы по запуску завода в турецкой Бурсе – официальное открытие производства запланировано на 26 апреля.
Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.
Компания заявила о планах начать производство в Турции восемь месяцев тому назад. Теперь она представила в Турции новую многофункциональную внедорожную модель YETX. Массовое производство этих вездеходов начнется в Бурсе в мае.
"Компания решила инвестировать сюда, полагаясь на индустриализацию Бурсы, квалифицированные человеческие ресурсы и географию Турции", – прокомментировал гендиректор Orso Off-Road Solutions, филиал Sherp в Бурсе Эрман Эрсез.
Он добавил, что в 2024 году будет запущена вторая очередь производства.
Разработанный для сложных условий рельефа YETX, который имеет 2,8 м в высоту, 4 м в длину и 2,5 м в ширину, может легко преодолевать препятствия до метра и использоваться на склонах до 35 градусов.
Отмечается, что технику можно использовать в поисково-спасательных операциях, ликвидации лесных пожаров и службах скорой помощи в районах и в водоемах, куда не могут добраться обычные автомобили, также предпочитают горнодобывающие, энергетические и гуманитарные организации.