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Украинский производитель вездеходов Sherp запускает завод в Турции

Понедельник, 24 апреля 2023, 15:27 - Анастасия Жарикова

Украинская компания по производству вездеходов Sherp завершила работы по запуску завода в турецкой Бурсе – официальное открытие производства запланировано на 26 апреля.

Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.

Компания заявила о планах начать производство в Турции восемь месяцев тому назад. Теперь она представила в Турции новую многофункциональную внедорожную модель YETX. Массовое производство этих вездеходов начнется в Бурсе в мае.

"Компания решила инвестировать сюда, полагаясь на индустриализацию Бурсы, квалифицированные человеческие ресурсы и географию Турции", – прокомментировал гендиректор Orso Off-Road Solutions, филиал Sherp в Бурсе Эрман Эрсез.

Он добавил, что в 2024 году будет запущена вторая очередь производства.

Разработанный для сложных условий рельефа YETX, который имеет 2,8 м в высоту, 4 м в длину и 2,5 м в ширину, может легко преодолевать препятствия до метра и использоваться на склонах до 35 градусов.

Отмечается, что технику можно использовать в поисково-спасательных операциях, ликвидации лесных пожаров и службах скорой помощи в районах и в водоемах, куда не могут добраться обычные автомобили, также предпочитают горнодобывающие, энергетические и гуманитарные организации.

Украина Турция производство автопром техника
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