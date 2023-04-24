Кабмин сменил четырех членов наблюдательного совета Ощадбанка: что о них известно

Кабинет Министров назначил шесть новых независимых членов наблюдательного совета Ощадбанка.

Об этом говорится в распоряжении правительства и сообщении пресс-службы банка.

Правительство продлило полномочия двух из шести ее членов – Хуана Энрике Перес Калота и Антона Пятигина.

Вместо главы наблюдательного совета Байбу Апин и трех членов Михаэля Вайнштейна, Питера Бриггса и Янни Харьюнпаа полномочия возложили на Михала Крупинского, Элизабет Нельсон, Филиппа Хизли, Владимира Лавренчука.

Как сообщили в банке, предварительный состав совета впервые был избран на современных началах корпоративного управления и включал шесть независимых членов, имеющих значительный опыт во многих областях банковской и финансовой деятельности. Этот совет утвердил стратегию трансформации Ощадбанка в коммерчески привлекательный институт с учетом возможной приватизации.

Что известно о новых членах наблюдательного совета Ощадбанка

Михал Крупинский - занимал должности заместителя министра государственного казначейства польского правительства, заместителя исполнительного директора Группы Всемирного банка в Вашингтоне, возглавлял отдел глобальных банковских операций и рынков в Центральной и Восточной Европе Банка Америки, возглавлял PZU Group, был президентом правления Bank Polska Kasa.

Элизабет Нельсон - с 2012 года была вице-президентом ЕБРР, в частности с конца 2016 года и до конца 2019 года - вице-президентом по рискам и комплаенсу и директором по управлению рисками. До этого работала начальником кредитного отдела в отделе специалистов по рискам Управления финансовых услуг (FSA, теперь PRA) в Великобритании, а еще раньше имела 30-летнюю карьеру в JPMorgan Chase.

Филипп Хизли – в 2005-2020 годах был президентом и CEO ACI Worlwide, а сейчас входит в советы директоров Jopari Solutions Inc. и PayPower.

Владимир Лавренчук – экс-председатель правления "Райффайзен Банка Аваль", региональный директор NEQSOL Holding Украина.