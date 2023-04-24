В Раде начали искать нового члена Счетной палаты

Бюджетный комитет Верховной Рады в понедельник начал конкурс на должность члена Счетной палаты, победителя определит парламент во время заседания.

Об этом в комментарии ЭП сообщила глава Комитета ВРУ по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

"Сегодня на своем заседании Комитет по вопросам бюджета объявил о начале конкурса на члена Счетной палаты", - сообщила она. Прием документов продлится 14 дней до 8 мая включительно.

Победителя конкурса определит Верховная Рада рейтинговым голосованием во время пленарного заседания. Кандидат с наибольшим количеством голосов будет назначен членом Счетной палаты на 6 лет.

Членом Счетной палаты может быть гражданин Украины, не моложе тридцати лет, владеющий государственным языком и одним из официальных языков Совета Европы, а также имеющий высшее образование не ниже степени магистра. Кроме того, требуется общий стаж работы не менее семи лет, стаж работы в сфере государственного аудита, экономики, финансов или права - не менее пяти лет, и безупречная деловая репутация.

Напоминаем:

Верховная Рада на заседании в понедельник, 10 апреля, уволила с должности председателя Счетной палаты Валерия Пацкана. Пацкан заявил, что Рада приняла решение о его увольнении "вопреки Конституции Украины, вопреки закону".

Ранее Пацкан объявил, что написал заявление об отставке: заявил о "гостинец" от НАБУ - подозрение, и "политические разборки".