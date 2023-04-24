Расходы мира на армию достигли нового рекорда в более $2 триллиона. Кто тратит больше всех?

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В 2022 году общие мировые военные расходы выросли на 3,7% до нового рекорда в 2,24 трлн долл - хотя США удерживают лидерство по объемам расходов, стремительнее всего они выросли в Европе.

Об этом говорится в публикации Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В прошлом году мировые военные расходы росли восьмой год подряд и достигли исторического максимума в 2,24 трлн долл. Самый резкий рост расходов (+13%) наблюдался в Европе, и прежде всего был обусловлен расходами Украины и РФ. Это - самый стремительный рост в годовом исчислении по меньшей мере за 30 лет.

Мировые военные расходы по регионам, 1988-2022 годы SIPRI

Наибольшие расходы на армию в прошлом году зафиксировали США, Китай и Россия. Вместе они составили 56% от общего объема мировых расходов. Расходы членов НАТО в прошлом году составили 1,232 трлн долл (+0,9%).

Европа наращивает оборону рекордными темпами

Наиболее резкий рост наблюдался в Финляндии (+36%), Литве (+27%), Швеции (+12%) и Польше (+11%). Отмечается, что многие бывшие страны Восточного блока увеличили свои военные расходы более чем вдвое с 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым.

Зато Британия имела самые высокие военные расходы в Центральной и Западной Европе - 68,5 млрд долл, из которых примерно 2,5 млрд долл (3,6%) составляет финансовая военная помощь Украине.

Несколько государств значительно увеличили свои военные расходы после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, тогда как другие объявили о планах повысить уровень расходов в течение периода до десяти лет.

Военные расходы государств Центральной и Западной Европы в 2022 году составили 345 млрд долл. В реальном выражении расходы этих государств впервые превысили расходы 1989 года, когда заканчивалась холодная война, и были на 30% выше, чем в 2013 году.

Российско-украинская война

Крупнейшими драйверами военных расходов в Европе были РФ и Украина. Военные расходы страны-агрессора выросли на 9,2% в 2022 году, до примерно 86,4 млрд долл. Это эквивалентно 4,1% ВВП России в 2022 году по сравнению с 3,7% ВВП в 2021 году.

Расходы на национальную оборону, крупнейший компонент российских военных расходов, были в прошлом году на 34% выше, чем планировалось бюджетом, что свидетельствует о том, что полномасштабное вторжение в Украину обошлось России гораздо дороже, чем ожидал агрессор.

Военные расходы Украины в 2022 году достигли 44 млрд долл и за год выросли на 640%. Это стало самым высоким однолетним ростом военных расходов страны, когда-либо зафиксированным в данных Института. Вследствие этого роста и ущерба, нанесенного Россией экономике Украины, доля военных расходов в ВВП выросла до 34% ВВП в 2022 году с 3,2% в 2021 году.

Военные расходы как доля валового внутреннего продукта, по странам, 2022 год SIPRI

США остаются лидером

Соединенные Штаты остаются крупнейшим в мире расходователем военных средств. В 2022 году расходы достигли 877 млрд долл, что составляет 39% от общих мировых военных расходов и втрое превышает сумму, потраченную Китаем, вторым по величине мировым расхододателем.

Доля мировых военных расходов 15 стран с наибольшими расходами в 2022 году SIPRI

Рост расходов на 0,7% в значительной степени обусловлен беспрецедентным уровнем финансовой военной помощи, которую они предоставили Украине. В то же время такой прирост был бы еще больше, если бы не самый высокий уровень инфляции с 1981 года, отмечают исследователи.

В 2022 году финансовая военная помощь США Украине составила 19,9 млрд долл. Хотя это самая большая сумма военной помощи, предоставленная любой страной одному бенефициару за любой год со времен холодной войны, она составляет лишь 2,3% от общих военных расходов США.

В 2022 году США выделили 295 млрд долл на военные операции и техническое обслуживание, 264 млрд долл на закупки, исследования и новые разработки, а также 167 млрд долл на военный персонал.

Азия и Океания: Япония фиксирует рекорды

Совокупные военные расходы стран Азии и Океании составили 575 млрд долл. Это на 2,7% больше, чем в 2021 году, и на 45% больше, чем в 2013 году. Такая динамика продолжает непрерывную тенденцию к росту, которая наблюдается как минимум с 1989 года.

Китай остался вторым в мире по объему военных расходов, выделив в 2022 году примерно 292 млрд долл. Это на 4,2% больше, чем в 2021 году, и на 63% больше, чем в 2013 году. Военные расходы Китая растут уже 28 лет подряд.

Военные расходы Японии выросли на 5,9% в период с 2021 по 2022 год, достигнув 46 млрд долл, или 1,1% ВВП. Это самый высокий уровень военных расходов Японии с 1960 года.

В новой стратегии национальной безопасности, опубликованной в 2022 году, изложены амбициозные планы по увеличению военного потенциала Японии в течение следующего десятилетия в ответ на растущие угрозы со стороны Китая, Северной Кореи и России.

Военные расходы Индии в размере 81,4 млрд долл (+6% за год) были четвертыми по величине в мире. Пятой по величине военного бюджета страной является Саудовская Аравия, расходы которой выросли на 16% и достигли 75 млрд долл, что стало первым ростом с 2018 года.

В противоположность вышеупомянутым странам, в 2022 году военные расходы Турции сокращались третий год подряд, достигнув 10,6 млрд долл - это на 26% меньше, чем в 2021 году.