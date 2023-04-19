Новости 19 апреля: у Коломойского забрали "золотую жилу", Ryanair готовится запустить в Украине 30 маршрутов

О Коломойском. Суд передал в управление АРМА акции одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины "Укрнефтебурение", принадлежавшей Игорю Коломойскому, Виталию Хомутыннику и Павлу Фуксу.

О зерне. Представители Украины и Турции в ходе встречи пришли к согласию о возобновлении регистрации и инспектирования судов, заходящих в украинские порты.

О Болгарии. Болгария вводит временный запрет на импорт продовольствия из Украины, за исключением транзитных товаров.

О Ryanair. Главный исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что лоукостер готов быстро возобновить работу в Украине, как только станет безопасно летать.

О Новинском. Министерство юстиции отменило регистрационные действия по изменению конечных бенефициарных собственников "Смарт-Холдинг", "Укргазвыдобуток" и "Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лимитед" Вадима Новинского.

Эксклюзив ЭП

Что не так с пенсиями военных

На что могут рассчитывать военные при выходе на пенсию, какие льготы государство пообещало военнослужащим и семьям погибших Героев и как все это профинансировать. (укр)