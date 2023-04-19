Ryanair планирует создать 30 маршрутов и несколько баз в Украине после завершения войны

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Главный исполнительный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири заявил, что лоукостер готов быстро возобновить работу в Украине, как только станет безопасно летать.

Об этом он сказал во время дискуссии на конференции Bloomberg New Economy Gateway Europe.

Авиакомпания наняла около 60 украинских пилотов и около 80 бортпроводников, которые в основном работают на базах Ryanair в Польше, ожидая открытия рынка, заявил О'Лири.

По его словам, авиакомпания планирует создать 30 маршрутов и иметь несколько баз в стране в течение 12 месяцев после возвращения.

"Мы могли бы летать туда примерно за две недели. Мы активно ищем пути и ищем, где мы можем вернуться в Украину", - добавил он.

О'Лири сказал, что восстановление Украины предоставит огромную возможность европейскому бизнесу участвовать в этом и ускорить свое развитие, а авиация будет играть ключевую роль, поскольку "русские, вероятно, взорвут дороги и мосты на пути к выходу", поэтому перемещение людей с помощью самолетов будет ключевым фактором.

До вторжения России в Украину и последующего закрытия воздушного пространства страны, Ryanair была второй крупнейшей авиакомпанией на рынке, и О'Лири прогнозирует, что она может стать №1, как только жизнь вернется к нормальному состоянию.

Напомним:

Ирландский лоукостер Ryanair нанимает значительное количество украинских пилотов и бортпроводников, чтобы быть готовыми вернуться в страну, когда закончится война с Россией.

Экономическая правда