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Что не так с пенсиями военных

Что не так с пенсиями военных

На что могут рассчитывать военные при выходе на пенсию, какие льготы государство пообещало военнослужащим и семьям погибших Героев, и как все это профинансировать.(укр)
Среда, 19 апреля 2023, 09:30 - Ярослав Винокуров
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пенсии ВСУ война бюджет законодательство
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Экономическая правда
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