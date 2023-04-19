Что не так с пенсиями военных На что могут рассчитывать военные при выходе на пенсию, какие льготы государство пообещало военнослужащим и семьям погибших Героев, и как все это профинансировать.(укр)

WEEKLY CHART Зерно под запретом. Как может навредить Украине бойкот европейских стран Сколько агропродукции Украина вывозила по суше до эмбарго со стороны соседей, какие потери может понести из-за запрета и как это использует Россия. (укр)

личные финансы Депозиты для военных: какие условия предлагают банки Госбанки предлагают вклады для военнослужащих и их семей по более высоким ставкам. Кто может открыть такой депозит и чем отличаются условия в Приватбанке, Ощадбанке, Укрэксимбанке и Укргазбанке. (укр)

бизнес Украинцам не до развлечений, но кинотеатры выжили: как бизнес адаптировался к войне Перерывы на тревоги, отсутствие света и ограниченный контент: как война повлияла на работу кинотеатров, как сократились их доходы и за счет чего они держатся на плаву сегодня.(укр)