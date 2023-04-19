Что не так с пенсиями военных

Верховная Рада в любой момент может принять в целом проект о дистанционной работе. Что меняет этот документ для бизнеса и наемных работников.(укр)
16 ноября 2020, 07:30 — Надежда Денисюк, для ЭП
Кто больше всего пострадает от "карантина на выходных", планируют ли предприниматели соблюдать новые правила и какую альтернативу они предлагают властям. (укр)
13 ноября 2020, 07:00 — Ярослав Винокуров
Вскоре количество заболевших COVID-19 в Украине достигнет полумиллиона, количество умерших растет, правительство планирует новые карантинные ограничения. Зато Минздрав для борьбы с вирусом использовал лишь треть заявленных средств из COVID-фонда. Что происходит? (укр)
11 ноября 2020, 09:30 — Николай Максимчук, ЭП