Новости 14 апреля: отопительный сезон закончился, следствие по делу Коболева завершили

Об отопительном сезоне. Во всех областях Украины официально закончился отопительный сезон.

О Коболеве. После решения ВАКС, который снова отказал в продлении сроков расследования, прокурор САП завершил досудебное расследование по делу в отношении экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Об активах коллаборанта Сальдо. Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации активов Владимира Сальдо - коллаборанта, который возглавил оккупационную администрацию Херсона.

О приватизации портов. Фонд госимущества повторно выставит на приватизацию "Белгород-Днестровский морской торговый порт": прошлый аукцион не состоялся, поскольку предыдущим победителем не были уплачены средства за объект.

Об экспорте - импорте. В январе-феврале 2023 года экспорт товаров из Украины сократился на 42,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,45 млрд долларов.

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Условия диктуют компании: как война перевернула рынок труда в ІТ-сфере

Что происходит на рынке труда в украинском ІТ-секторе и почему айтишникам уже не так просто найти работу.(укр)