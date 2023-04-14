В Украине закончился отопительный сезон

Во всех областях Украины официально закончился отопительный сезон.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", "Нафтогаза".

Как заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов, компания уже начала подготовку к следующему отопительному сезону 2023/2024 годов.

Кроме того, по данным Укрэнерго, в стране достаточно электроэнергии для покрытия потребности потребителей. Растет генерация гидроэлектростанция на фоне роста уровня воды в реках.

Во избежание масштабных подтоплений населенных пунктов вдоль рек Днепр и Днестр, на ГЭС осуществляются контролируемые сбросы воды.

Сейчас продолжается экспорт электроэнергии в Молдову (до 98 МВт в разные часы) и незначительный импорт из Словакии (2-4 МВт в разные часы).

По-прежнему продолжается восстановление энергосистемы после массированных атак россиян. Приоритетным сейчас является восстановление надежности питания.

Напоминаем:

Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев заявил, что Украина успешно завершает тяжелый отопительный сезон - погодные условия позволяют это сделать раньше, чем было запланировано.

Во время отопительного сезона 2022-2023 россияне совершили более 1200 атак ракетами и дронами по ключевым энергетическим объектам, а 43% магистральных сетей было повреждено.