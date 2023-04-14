Украинский экспорт в январе-феврале сократился на 42,8% - Госстат

В январе-феврале 2023 года экспорт товаров из Украины сократился на 42,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,45 млрд долларов.

Об этом говорится в данных Госстата.

При этом импорт за указанный период упал на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 10,17 млрд долл.

Таким образом, отрицательное сальдо - 3,71 млрд долл (в январе-феврале 2022 года также было отрицательное - 1,08 млрд долл).

Отмечается, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 206 стран мира.

Также сообщается, что в феврале по сравнению с январем сезонно скорректированные объемы экспорта выросли на 4,8%, импорта - выросли на 3,2%. Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в феврале 2023 было отрицательным - 2,2 млрд долл. В январе также отрицательное - 2,2 млрд долл.

Напомним:

В марте Украина экспортировала 7,8 миллиона тонн агропродукции, что на 12% больше показателя февраля и является рекордом с начала большой войны.

Экономическая правда