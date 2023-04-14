Украина готовится конфисковать активы коллаборанта Сальдо

Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации активов Владимира Сальдо - коллаборанта, который возглавил оккупационную администрацию Херсона.

Об этом сообщает Институт законодательных идей, учитывая данные судебного портала.

Третьими сторонами по делу являются жена и дочь коллаборанта, Виталий Синьков и четыре юрлица: ТОВ "БЕБКО-АВТО"; ТОВ "КОНКА", ПАТ "КАШТАН"; ПАТ "ДЕЛЬТА-СЕРВИС".

Эти четыре компании могут попасть под конфискацию.

Так, ООО "БЕБКО-АВТО" зарегистрирована в Херсоне с уставным капиталом в 1,8 млн грн. Сеть автосалонов является дилером по продаже и ремонту автомобилей Volvo. Среди конечных бенефициаров компании - дочь коллаборанта Ирина Сальдо, Вячеслав Бебко и Антон Кушнир.

Другая компания, ООО "КОНКА" - также херсонская компания, которая занимается организацией досуга. Среди учредителей компании - та же Ирина Сальдо, а также Александр Больбот, Владимир Дыдин и Анна Климентенко. Размер уставного капитала предприятия - 18 500 грн, а доход за 2020 год составил 707 тыс грн.

ПАО "КАШТАН" зарегистрировано в Коростышевском районе Житомирской области. Компания специализируется на добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и глинистого сланца. Среди учредителей - жена Сальда, Любовь. Уставный капитал составляет 370 тыс грн.

ПАО "ДЕЛЬТА-СЕРВИС" - транспортная компания, зарегистрированная в Херсоне. Ее уставный капитал составляет 7 млн грн, а конечными бенефициарами являются Любовь Сальдо, Леонид Гирин и турецкая компания АЙКУТ КЕТЕНСИОГЛУ.

В 2019 году Херсонский городской суд наложил арест на корпоративные права (акции), совокупность имущественных и неимущественных прав, что составляет 20% акций предприятия, которые являются долей уставного капитала. За последние три года с обществом связаны четыре уголовных судебных дела.

Напоминаем:

В сентябре в Житомирской области наложен арест на активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья коллаборациониста Владимира Сальдо.

Президент Украины в октябре прошлого года подписал указы о введении санкций против Российской Федерации, под которые попали почти 4000 человек и компаний. В частности, в перечень вошли представители оккупационных администраций: Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Владимир Рогов, Константин Иващенко и другие.

Сальдо был мэром Херсона с 2002 по 2012 год (три каденции), нардепом от "Партии регионов" в Верховной Раде 7 созыва.





