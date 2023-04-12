Дело Коболева: НАБУ, несмотря на решение ВАКС, снова попросило продлить срок следствия

Детективы НАБУ вручили эксглаве "Нафтогаза" Андрею Коболеву копию нового ходатайства о продлении следствия по делу о незаконном премировании, ранее в этот же день ВАКС отказал Бюро в продлении сроков следствия.

Об этом сообщил Коболев в Facebook и пресс-служба юридической компании "Миллер", представляющей его интересы.

"Только что детективы НАБУ вручили мне копию нового ходатайства о продлении срока досудебного расследования по моему делу. Которое прямо противоречит сегодняшнему решению суда, которое не подлежит обжалованию. Какая интересная трактовка УПК (Уголовно-процессуального кодекса - ЭП)", - написал бывший глава НАКа.

В "Миллере" отметили, что ВАКС отказал НАБУ в продлении сроков досудебного расследования, а у детективов осталось менее 10 дней до завершения следствия, которое длилось почти 5 лет.

Решение, принятое ВАКСом, не подлежит обжалованию в апелляции.

Однако детективы из-за того, что не могут оспорить решение об отказе, обратились к ВАКС повторно — с таким же ходатайством о продлении сроков расследования.

"В 19:00 нам вручили соответствующее ходатайство вместе с ходатайством о продлении обязанностей Андрея Коболева в рамках меры пресечения. Мы безотлагательно проинформируем ВАКС о злоупотреблении правами со стороны НАБУ", - добавили юристы.

Напоминаем:

Следователь судья ВАКС отказал в ходатайстве о продлении срока досудебного расследования по делу экспредседателя "Нафтогаза" Андрея Коболева, которого НАБУ и САП подозревают в завладении в 2018 году более 229 млн грн. Дело может быть закрыто через 5 дней.

Высший антикоррупционный суд обязал экс-председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, подозреваемого в незаконном получении премии, носить электронный браслет и оставил залог в 229 миллионов гривень

Специализированная антикоррупционная прокуратура требует изменить меру пресечения эксглаву "Нафтогаза" Андрею Коболеву по делу о премиях - требует назначить меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным правом внесения залога в 365 млн грн.

Прокурор САП обратился в суд с ходатайством НАБУ о применении к эксглаве "Нафтогаза" Андрея Коболева более строгой меры пресечения, поскольку за него не внесли залог в полном размере по предварительному решению суда.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро не инициировали блокировку счетов экспредседателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, подозреваемого в незаконном получении более 229 миллионов гривен премии.

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