"Укрэнерго" провело первый аукцион для экспорта электроэнергии

"Укрэнерго" провело первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на день поставки 11 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram.

"По результатам аукциона было распределено 51% (330 из 650 МВт) всей доступной пропускной способности сетей в этом направлении среди четырех участников.

Учитывая войну в Украине и связанные с этим риски, сейчас доступ к межгосударственным сечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в понедельник состоится аукцион по распределению 80 МВт пропускной способности межгосударственного сечения в направлении Польши на дату поставки 12 апреля.

Также сейчас согласовывается возможность открытия экспорта в Словакию, добавили в госкомпании.

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Напоминаем:

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, который позволяет начать процесс восстановления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.

Сообщалось, что благодаря профициту мощности в энергосистеме Украина могла бы получить около 500 млн грн от экспорта электроэнергии, однако такой экспорт до сих пор остановлен.

После первой массированной атаки россиян по украинской энергосистеме 10 октября Украина прекратила экспорт электроэнергии.

В начале марта сообщалось, что Украина может возобновить экспорт электроэнергии после улучшения ситуации с электроснабжением в Одесской области.

Экономическая правда