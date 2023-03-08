МВФ начала дискуссии с Украиной относительно новой программы

Международный валютный фонд 8 марта начал дискуссии с представителями власти Украины относительно потенциальной программы.

Об этом сообщила пресс-служба МВФ со ссылкой на заявление постоянного представителя Ваграма Степаняна.

"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями власти Украины относительно потенциальной программы, которая будет поддерживаться МВФ"", - сообщил Степанян.

Как ранее отмечалось, миссия МВФ с 8 до 15 марта будет работать в Варшаве с представителями Украины для обсуждения параметров потенциальной будущей программы.

Напомним:

Международный валютный фонд готов оказать значительную экономическую поддержку Украине в рамках новой полноценной кредитной программы. Украина рассчитывает на начало новой многолетней большой программы с МВФ объемом более 15 млрд долларов.

В Варшаве в пятницу, 17 февраля, завершилась Миссия Международного валютного фонда для подготовки к пересмотру мониторинговой программы - сотрудники Фонда и украинские власти достигли договоренностей на уровне персонала.