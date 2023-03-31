Новости 31 марта: МВФ одобрил рекордный кредит для Украины, лимит цены на нефть РФ не меняют

О кредитной программе МВФ. Исполнительный совет МВФ в пятницу одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиардов долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны.

О лимите цен на российскую нефть. Еврокомиссия сообщила государствам-членам, что ограничение цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель доказывает свою эффективность в ограничении доступа Кремля к нефтедолларам, не нарушая при этом рынок, и пока останется неизменным.

О кредите от Канады. В госбюджет Украины поступил льготный кредит от Канады в размере 2,4 миллиарда канадских долларов (1,8 миллиарда долларов США в эквиваленте).

О Бахматюке. Высший антикоррупционный суд разрешил осуществить спецрасследование в отношении владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка по делу о взятке экс-главе ГФС Роману Насирову и его советнику.

О ChatGPT. Итальянское агентство по защите данных заявило в пятницу, что начало расследование в отношении чат-бота ChatGPT компании OpenAI из-за подозрения в нарушении правил сбора данных.

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