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Украина получила 1,8 миллиарда долларов кредита от Канады

Пятница, 31 марта 2023, 17:45 - Анастасия Жарикова

В госбюджет Украины поступил льготный кредит от Канады в размере 2,4 миллиарда канадских долларов (1,8 миллиарда долларов США в эквиваленте).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Средства предоставлены через механизм административного счета МВФ.

"Канада в очередной раз продемонстрировала, что она является надежным партнером Украины - сегодня мы получили 2,4 млрд канадских долларов, которые будут направлены прежде всего на финансирование приоритетных расходов Госбюджета", - прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

Он добавил, что эти средства позволят поддержать граждан Украины в условиях войны и приблизить победу Украины.

Дополнительный кредит предоставляется на 10 лет, процентная ставка – 1,5% годовых.

Экономическая правда

Минфин Украина Канада кредит
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