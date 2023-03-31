ВАКС разрешил начать заочное расследование в отношении Бахматюка

Высший антикоррупционный суд разрешил осуществить спецрасследование в отношении владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка по делу о взятке экс-главе ГФС Роману Насирову и его советнику.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Решение ВАКС было вынесено 31 марта. Суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении Бахматюка.

По версии следствия, в течение 2015-2016 годов глава Государственной фискальной службы Роман Насиров получил от Бахматюка более 722 млн грн взятки за обеспечение возмещения НДС подконтрольным Бахматюку компаниям в размере более 3,2 млрд грн.

Отмечается, что решение о специальном досудебном расследовании позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого и направить дело в ВАКС для рассмотрения по существу.

Действия владельца агрохолдинга квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины, бывшего главы ГФС Украины - по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а его советника - по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Напоминаем:

Высший антикоррупционный суд в начале марта заочно арестовал владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка по делу о предоставлении взятки экс-главе ГФС Насирову и его советнику.

НАБУ и САП 2 февраля завершили расследование в отношении Насирова и его советника - их подозревают в получении 5,5 млн долл. США и более 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга.

В октябре 2022 года Насирову, его советнику, а также владельцу Ukrlandfarming Олегу Бахматюку сообщили о подозрении по делу о возмещении НДС.

Насирову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 декабря с альтернативой внесения залога в размере 523,2 млн грн.

Впоследствии сообщалось, что апелляция Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей и 523,2 млн грн залога для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.





