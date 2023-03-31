Завод Toyota под Санкт-Петербургом перешел в госсобственность РФ

Автозавод "Тойота Мотор" японского автопроизводителя Toyota в поселке Шушары под Санкт-Петербургом выкупило Федеральное государственного унитарное предприятие РФ "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", подведомственное Минпромторгу РФ.

Об этом пишет "Коммсерсантъ" со ссылкой на заявление российского министерства.

Отмечается, что предприятие перешло в собственность с оборудованием и землей.

В Минпромторге РФ заявляют, что "прорабатывают возможность скорейшего восстановления" производства на заводе.

По данным издания, "НАМИ" не будет самостоятельно выпускать на нем автомобили и может передать завод российской компании по аналогии с заводом Nissan.

По информации газеты, одним из возможных покупателей может быть "Алмаз-Антей", сотрудники которого были во время прокурорской проверки Toyota в конце 2022 года. Один из собеседников "Коммерсанта" рассказал о возможном запуске на заводе производства электрического кроссовера ВКО "Алмаз-Антей" E-Neva.

Toyota объявила о прекращении производства автомобилей в России в сентябре 2022 года из-за войны в Украине.

Завод в Шушарах был построен в 2007 году. После начала российского вторжения в Украину он находился в простое, поскольку Toyota не смогла наладить поставки комплектующих из-за санкций.

Напомним: