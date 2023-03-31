Завод Toyota под Санкт-Петербургом перешел в госсобственность РФ
Автозавод "Тойота Мотор" японского автопроизводителя Toyota в поселке Шушары под Санкт-Петербургом выкупило Федеральное государственного унитарное предприятие РФ "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", подведомственное Минпромторгу РФ.
Об этом пишет "Коммсерсантъ" со ссылкой на заявление российского министерства.
Отмечается, что предприятие перешло в собственность с оборудованием и землей.
В Минпромторге РФ заявляют, что "прорабатывают возможность скорейшего восстановления" производства на заводе.
По данным издания, "НАМИ" не будет самостоятельно выпускать на нем автомобили и может передать завод российской компании по аналогии с заводом Nissan.
По информации газеты, одним из возможных покупателей может быть "Алмаз-Антей", сотрудники которого были во время прокурорской проверки Toyota в конце 2022 года. Один из собеседников "Коммерсанта" рассказал о возможном запуске на заводе производства электрического кроссовера ВКО "Алмаз-Антей" E-Neva.
Toyota объявила о прекращении производства автомобилей в России в сентябре 2022 года из-за войны в Украине.
Завод в Шушарах был построен в 2007 году. После начала российского вторжения в Украину он находился в простое, поскольку Toyota не смогла наладить поставки комплектующих из-за санкций.
Напомним:
Сообщалось, что завод японского автопроизводителя Toyota в Санкт-Петербурге может быть передан российскому государственному предприятию НАМИ.
Японский автопроизводитель Toyota прекращает производство в России - завод компании в Шушарах (Петербург) проработал 15 лет.
Японский автопроизводитель Toyota сохранил свой годовой прогноз годовой прибыли без изменений, поскольку более слабая иена компенсирует перебои в цепочке поставок. Компания оценила расходы, связанные с прекращением выпуска автомобилей в РФ, в 97 млрд иен (более $650 млн).
Японский автоконцерн Nissan передаст все активы в России, включая завод в Санкт-Петербурге, государству.
Российские активы французской автомобилестроительной компании Renault перешли в государственную собственность РФ.
Экономическая правда