Все разделы
Укр / Рус

Российские активы Renault перешли в госсобственность РФ: будут выпускать "Лады" и "Москвичи"

Понедельник, 16 мая 2022, 09:12 - Алексей Павлыш

Российские активы французской автомобилестроительной компании Renault переходят в государственную собственность РФ.

Об этом говорится в заявлении Минпромторга РФ.

"Состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault Российской Федерации и Правительству Москвы.

Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москва и акций АВТОВАЗа – государству в лице подведомственного Минпромторга России ФГУП "НАМИ", – говорится в сообщении.

В результате операций частицы в активах распределятся следующим образом:

  • 100% акций ЗАО "Рено Россия" будет владеть Правительством Москвы.
  • 67,69% акций автоконцерна "АвтоВАЗ" переходят в собственность Российской Федерации в лице ФГУП "НАМИ".
  • Оставшиеся акции автоконцерна АВТОВАЗ сохранит ДК "Ростех".

Также сообщается об опционе на обратный выкуп Renault своей доли в АвтоВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Оба соглашения получили одобрение ФАС России.

"В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на заводах АВТОВАЗа. Также АВТОВАЗ будет производить сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке", - говорят в министерстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе Renault в Москве возобновят производство автомобилей под "историческим" брендом "Москвич". По его словам, решение о передаче завода на баланс города было принято в связи с необходимостью сберечь многотысячный трудовой коллектив.

По словам Собянина, партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет КАМАЗ. Производство начнется с классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в будущем планируется изготовление электромобилей.

Напомним:

Сообщалось, что французский автоконцерн Renault передаст свою 68%-ную долю в капитале "АвтоВАЗа" в пользу Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института "НАМИ" с опционом на выкуп в течение последующих 5-6 лет.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авто Россия
Материалы по теме
С понедельника на дорогах снова заработают камеры автофиксации 15 мая 2022, 09:00
Завод "Еврокар" на Закарпатье в июне возобновит выпуск автомобилей 13 мая 2022, 11:59
В России автомобильные запчасти в марте-апреле подорожали на 30% 13 мая 2022, 09:52
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте