Российские активы Renault перешли в госсобственность РФ: будут выпускать "Лады" и "Москвичи"
Российские активы французской автомобилестроительной компании Renault переходят в государственную собственность РФ.
Об этом говорится в заявлении Минпромторга РФ.
"Состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault Российской Федерации и Правительству Москвы.
Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москва и акций АВТОВАЗа – государству в лице подведомственного Минпромторга России ФГУП "НАМИ", – говорится в сообщении.
В результате операций частицы в активах распределятся следующим образом:
- 100% акций ЗАО "Рено Россия" будет владеть Правительством Москвы.
- 67,69% акций автоконцерна "АвтоВАЗ" переходят в собственность Российской Федерации в лице ФГУП "НАМИ".
- Оставшиеся акции автоконцерна АВТОВАЗ сохранит ДК "Ростех".
Также сообщается об опционе на обратный выкуп Renault своей доли в АвтоВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Оба соглашения получили одобрение ФАС России.
"В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на заводах АВТОВАЗа. Также АВТОВАЗ будет производить сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке", - говорят в министерстве.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе Renault в Москве возобновят производство автомобилей под "историческим" брендом "Москвич". По его словам, решение о передаче завода на баланс города было принято в связи с необходимостью сберечь многотысячный трудовой коллектив.
По словам Собянина, партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет КАМАЗ. Производство начнется с классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в будущем планируется изготовление электромобилей.
Напомним:
Сообщалось, что французский автоконцерн Renault передаст свою 68%-ную долю в капитале "АвтоВАЗа" в пользу Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института "НАМИ" с опционом на выкуп в течение последующих 5-6 лет.
Экономическая правда
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