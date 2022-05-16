Российские активы Renault перешли в госсобственность РФ: будут выпускать "Лады" и "Москвичи"

Российские активы французской автомобилестроительной компании Renault переходят в государственную собственность РФ.

Об этом говорится в заявлении Минпромторга РФ.

"Состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault Российской Федерации и Правительству Москвы.

Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москва и акций АВТОВАЗа – государству в лице подведомственного Минпромторга России ФГУП "НАМИ", – говорится в сообщении.

В результате операций частицы в активах распределятся следующим образом:

100% акций ЗАО "Рено Россия" будет владеть Правительством Москвы.

67,69% акций автоконцерна "АвтоВАЗ" переходят в собственность Российской Федерации в лице ФГУП "НАМИ".

Оставшиеся акции автоконцерна АВТОВАЗ сохранит ДК "Ростех".

Также сообщается об опционе на обратный выкуп Renault своей доли в АвтоВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Оба соглашения получили одобрение ФАС России.

"В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на заводах АВТОВАЗа. Также АВТОВАЗ будет производить сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке", - говорят в министерстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе Renault в Москве возобновят производство автомобилей под "историческим" брендом "Москвич". По его словам, решение о передаче завода на баланс города было принято в связи с необходимостью сберечь многотысячный трудовой коллектив.

По словам Собянина, партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет КАМАЗ. Производство начнется с классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в будущем планируется изготовление электромобилей.

Напомним:

Сообщалось, что французский автоконцерн Renault передаст свою 68%-ную долю в капитале "АвтоВАЗа" в пользу Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института "НАМИ" с опционом на выкуп в течение последующих 5-6 лет.

Экономическая правда