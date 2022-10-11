Российские активы Nissan перейдут в госсобственность РФ
Японский автоконцерн Nissan передаст все активы в России, включая завод в Санкт-Петербурге, государству.
Об этом идет речь в заявлении Минпромторга РФ, пишет Forbes Russia.
Активы перейдут в собственность ФГУП "НАМИ" за символическую сумму с опционом обратного выкупа в течение шести лет.
В сделку входят производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге (ООО "Ниссан Менуфекчуринг Рус"), а также центр продаж и маркетинга в Москве.
Таким образом, активы Nissan перейдут в собственность государства на тех же условиях, что и российские активы французской группы Renault.
"В результате переговоров удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность: сохраняются ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места, а это около 2000 сотрудников предприятия. "НАМИ" имеет возможность привлекать другие компании как производственные партнеры, создавать совместные предприятия. "АвтоВАЗ "будет осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также будет поставлять запчасти", - заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
По словам президента Nissan Макото Учиды, сейчас автоконцерн не может возобновить работу предприятий, "поэтому было найдено лучшее возможное решение, чтобы поддержать сотрудников".
Автозавод Nissan в Санкт-Петербурге ушел в простой в марте, а компания приостановила все поставки в Россию.
В июне Nissan сообщил, что решил приостановить производство в России на всю первую половину финансового года, начавшегося 1 апреля. "Мы считаем, что эта ситуация [в Украине] может стать более серьезной и затяжной", - объяснил решение Учида на ежегодном общем собрании акционеров Nissan.
Экономическая правда