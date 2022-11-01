Toyota оценила расходы от прекращения производства в РФ в 650 миллионов долларов

Японский автопроизводитель Toyota сохранил свой годовой прогноз годовой прибыли без изменений, поскольку более слабая иена компенсирует перебои в цепочке поставок. Компания оценила расходы, связанные с прекращением выпуска автомобилей в РФ, в 97 млрд иен (более $650 млн).

Об этом пишет AFP со ссылкой на финансовую отчетность компании.

Так, крупнейший в мире автопроизводитель заявил, что теперь ожидает продать на полмиллиона меньше автомобилей в текущем финансовом году из-за глобального дефицита микросхем и других проблем.

"По-прежнему трудно предсказать будущее из-за таких рисков, как закупка полупроводников. Поэтому мы решили пересмотреть наш годовой план производства до 9,2 млн единиц", - говорится в сообщении компании.

Компания заявила, что более высокие материальные затраты снизили ее прибыль в Северной Америке в первом полугодии, в то время как на бизнес в Европе повлияло ее решение выйти из России.

Toyota объявила в сентябре о своем решении прекратить производство в России, сославшись на проблемы в цепочке поставок.

Российское подразделение автопроизводителя ООО "Тойота Мотор" сообщило о полной приостановке производства в Петербурге в конце сентября.

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Компания уточняла, что с момента приостановки выпуска автомобилей в начале марта сохраняла полный штат сотрудников, который на конец сентября составлял 2,35 тыс человек.

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