Завод Toyota в РФ могут передать госкомпании, которая уже скупила активы Renault и Nissan

Завод японского автопроизводителя Toyota в Санкт-Петербурге может быть передан российскому государственному предприятию НАМИ.

Об этом заявил в четверг министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, пишет Reuters со ссылкой на российские СМИ.

"Рассматривается вопрос о передаче российских активов Toyota в НАМИ", - сказал Мантуров в кулуарах бизнес-конгресса.

Агентство добавляет, что НАМИ, российский Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт автомобилей и двигателей, уже приобрел заводы Renault и Nissan.

Представитель Toyota заявил в пятницу, что компания рассматривает вопрос о том, что делать с заводом, после того, как в прошлом году она уже решила прекратить производство автомобилей в РФ после приостановки производства в Санкт-Петербурге в марте прошлого года.

"Хотя это правда, что мы рассматриваем различные варианты, на данный момент ничего не решено", - сказал представитель компании.

В сентябре Toyota заявила, что решила прекратить производство автомобилей в России из-за перебоев с поставками ключевых материалов и деталей.

Напомним: