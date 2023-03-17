Завод Toyota в РФ могут передать госкомпании, которая уже скупила активы Renault и Nissan
Завод японского автопроизводителя Toyota в Санкт-Петербурге может быть передан российскому государственному предприятию НАМИ.
Об этом заявил в четверг министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, пишет Reuters со ссылкой на российские СМИ.
"Рассматривается вопрос о передаче российских активов Toyota в НАМИ", - сказал Мантуров в кулуарах бизнес-конгресса.
Агентство добавляет, что НАМИ, российский Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт автомобилей и двигателей, уже приобрел заводы Renault и Nissan.
Представитель Toyota заявил в пятницу, что компания рассматривает вопрос о том, что делать с заводом, после того, как в прошлом году она уже решила прекратить производство автомобилей в РФ после приостановки производства в Санкт-Петербурге в марте прошлого года.
"Хотя это правда, что мы рассматриваем различные варианты, на данный момент ничего не решено", - сказал представитель компании.
В сентябре Toyota заявила, что решила прекратить производство автомобилей в России из-за перебоев с поставками ключевых материалов и деталей.
Напомним:
Японский автопроизводитель Toyota прекращает производство в России - завод компании в Шушарах (Петербург) проработал 15 лет.
Японский автопроизводитель Toyota сохранил свой годовой прогноз годовой прибыли без изменений, поскольку более слабая иена компенсирует перебои в цепочке поставок. Компания оценила расходы, связанные с прекращением выпуска автомобилей в РФ, в 97 млрд иен (более $650 млн).
Японский автоконцерн Nissan передаст все активы в России, включая завод в Санкт-Петербурге, государству.
Российские активы французской автомобилестроительной компании Renault перешли в государственную собственность РФ.
Экономическая правда