Новости 30 марта: Франция отказала в экстрадиции Жеваго, энергогигантов просят поделиться сверхприбылью с Украиной

Об МВФ. Совет директоров МВФ в пятницу, 31 марта, рассмотрит запрос Украины на открытие новой 4-летней программы расширенного финансирования EFF.

О Жеваго. Суд в городе Шамбери (Франция) принял решение в слушании об экстрадиции бизнесмена Константина Жеваго в Украину – запрос украинской стороны был отклонен.

О "зерновом соглашении". Турция и ООН официально заявили, что "зерновая инициатива" была продлена на 120 дней, а не на 60, как это заявляла Москва.

О сверхприбыли энергогигантов. Министр энергетики Герман Галущенко считает, что часть сверхприбылей, полученных крупными энергетическими компаниями, было бы справедливо направить на восстановление Украины. Сумма полученной энергогигантами сверхприбыли оценивается в 200 миллиардов долларов.

О товарах для армии. Кабинет Министров упростил процедуру ряда товаров двойного назначения, необходимых для фронта для отпора России или в качестве комплектующих для производителей украинского оружия, в частности, системы связи и защиты информации.

Эксклюзивы ЭП

"Новые олигархи уже появились, они просто еще не проявились". Владелец Concorde Capital Игорь Мазепа об инвестициях и коррупции

Когда может закончиться война, почему страна движется к "военному большевизму" и почему Коболев – самый бедный экс-руководитель "Нафтогаза".

БЭБ не оправдало надежд. Ключевой для экономики правоохранительный орган "перезагружают"

Похоже в перечне проваленных реформ есть пополнение. Почему депутаты хотят перезагрузить работу Бюро по экономической безопасности?